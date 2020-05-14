Россия близка к восстановлению строительства "Северного потока-2", - Bloomberg
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным издания, в порт Мукран, на севере Германии, прибыло российское судно-трубоукладчик "Академик Черский". Именно в немецком порту сейчас находятся трубы, которые должны быть проложены для завершения проекта.
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Спутниковые снимки, которые были сделаны 10 мая, свидетельствуют о том, что собранные на суше участки трубопровода были передвинуты на платформу мощным строительным краном. Неподалеку расположены также вспомогательные суда, в том числе русская баржа "Фортуна", которые должны помочь "Академику Черскому" в укладке труб.
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В компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", не подтвердили и не опровергли, что достройка газопровода начнется в ближайшее время.
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По оценкам Bloomberg, осталось достроить около 6% трубопровода, это чуть более 100 километров. "Академик Черский" может справиться с этой задачей до конца текущего года.
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