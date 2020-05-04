"Будет гарантировать энергобезопасность Польши и Украины": началось строительство газопровода Baltic Pipe с месторождений Норвегии в Польшу
Соответствующее заявление размещено на сайте польского президента.
По словам Дуды, 30 апреля компания Gaz-System (оператор польского сети газопроводов) подписала контракт на реализацию этого проекта с фирмой Saipem Limited и проект получил все необходимые разрешения в Польше и Дании.
"Если мы говорим о полной диверсификации поставок газа в Польшу, если мы говорим о полной независимости Польши как получателя от России, то это является вехой на пути к этой независимости", - заявил он.
Открытие газопровода запланировано на 1 октября 2022 года, а его пропускная способность составит 10 млрд кубометров газа в год.
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Дуда отдельно подчеркнул, что этот проект также является частью важного сотрудничества в рамках "Триморья".
"Поскольку мы строим газовые хабы, которые также позволят поставлять газ в соседние страны, те, кто сейчас совместно с нами создают, реализуют проект "Триморье", включая Украину. Очень важно, что Польша будет одним из тех гарантов энергетической безопасности Украины , которая, как мы знаем, годами подвергается газовому, энергетическому шантажу со стороны России. Поэтому этот элемент крайне важен для суверенитета и полной независимости Украины", - сказал он.
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