"Ситуация контролируемая": мэр Черкасс об ослаблении карантина в городе

14 мая, 2020, 20:28

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что после ослабления карантина ситуация в городе Черкассы полностью контролируется

Об этом Бондаренко заявил в эфире программы "Говорит большой Львов" на Еспрессо.TV .

"Сегодня ситуация в городе Черкассы контролируема полностью. Наше решение, которое мы принимали, мы принимали согласно результатам обследований. Скажу, что по результатам это была стабильная эпидемиологическая ситуация, вовремя проведенные карантинные мероприятия, контролируемая скорость распространения инфекции, легкое течение инфекции у большинства инфицированных", - отметил мэр Черкасс.

Бондаренко отметил, что экономическая ситуация чрезвычайно критическая.

"Самое главное это то, что люди не могут быть дома, а наверное люди не могут быть дома потому, что фактически средства у людей дома уже закончились. Сегодня просто стоит вопрос как людям существовать, жить, как прокормить свои семьи. Это главный вопрос, который стоит перед вызовами. Мы были одни из первых, кто ввели жесткие карантинные меры. Я считаю, что это дает определенные результаты, но ослабление нужно делать. Потому что, действительно, экономическая ситуация чрезвычайно критическая", - сказал мэр.

Бондаренко отметил, что из областного бюджета Черкассы получили 900 тыс. грн.

"Наш город выделили на борьбу с COVID-19 98 млн грн. На сегодняшний день где-то на около 50 млн уже заключены договоры (условия), часть оборудования поставлена. Из областного бюджета мы получили 900 тыс. грн. Так о чем мы можем дальше говорить. Фактически мэры остались один на один с этой проблемой. Они должны решать когда вводить карантин и когда его ослаблять", - сказал он.

Напомним, несмотря на то, что Черкасчина входила в наиболее инфицированные Covid-19 области Украины, в Черкассах городская власть сняла карантин, в т.ч. на передвижение в общественном транспорте, для всех работающих граждан.

В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.

7 мая Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета горсовета по ослаблению карантина в городе.

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