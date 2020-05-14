Китай готовит санкции против конгрессменов и чиновников из США, - СМИ

14 мая, 2020, 15:04

Китай готовит санкции против американских физических лиц, организаций и государственных чиновников, обвиняющих Пекин в пандемии коронавируса

Об этом пишет китайское издание Global Times со ссылкой на источники.

По информации издания, под санкции Китая могут попасть как минимум четыре конгрессмена США и две организации.

Среди кандидатов также называется генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, который подал иски против Китая, чтобы возместить ущерб от пандемии.

В США некоторые конгрессмены и губернаторы штатов, а также юристы подали судебные иски против Китая. По их информации, китайское правительство неправильно информировало об эпидемии коронавируса, что привело к серьезным последствиям.

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Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм внес законопроект, который предусматривает возможность введения санкций против Китая за отказ сотрудничать в расследовании причин распространения коронавируса. Президент США Дональд Трамп пообещал внимательно его рассмотреть.