Сенат США рассмотрит законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса

13 мая, 2020, 10:14

В Сенат США внесен законопроект, который позволяет президенту Дональду Трампу ввести санкции против Китая за отказ сотрудничать при выяснении причин возникновения пандемии коронавируса

Автором законопроекта стал сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает пресс-служба политика.

"Я убежден, что Китай не начнет сотрудничать с серьезным расследованием, пока его не заставят это сделать. Этот жесткий законодательный акт будет накладывать санкции на Китай, пока они не начнут сотрудничать со следователями", - отметил Грэм.

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Согласно предложенному законопроекту, в течение 60 дней Китай предоставить все необходимые сведения для расследования, ведущегося США, их союзниками или структурами ООН.

Кроме того, китайские власти должны закрыть рынки, где продают диких животных, и освободить задержанных в Гонконге активистов.

В противном случае США могут замораживать китайские активы, вводить запрет на въезд для китайских официальных лиц, а также запрещать американским финансовым институтам выдавать кредиты и страховать китайские предприятия.

"Более 80 тысяч американцев мертвы, а миллионы людей сегодня не имеют работы из-за того, что Китай не смог сдержать и предотвратить распространение вируса", - подчеркнул сенатор.