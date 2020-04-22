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Espreso.tvОбществоМиссури стал первым штатом, который подал в суд на Китай из-за лжи о коронавирусе

Миссури стал первым штатом, который подал в суд на Китай из-за лжи о коронавирусе


фото: reuters
Американский штат Миссури подал иск против Китая в связи с его реакцией на коронавирус и требует возместить убытки

Об этом сообщает The Hill .

В иске генерального прокурора штата Миссури Эрика Шмитта говорится, что в штате тысячи людей были заражены, многие умерли, а предприятия малого бизнеса закрываются из-за коронавируса.

"Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделал для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия", - отметил он.

Вместе с тем, иск Миссури требует официально привлечь Пекин к ответственности за возможное сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах границ Китая.

Иск, направленный в суд штата Миссури, адресованный китайским властям, коммунистической партии Китая, ряде министерств, руководству провинции Хубэй и города Ухань.

Напомним, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Роберт Редфилд заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать страшнее, чем первая.

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