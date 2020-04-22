Миссури стал первым штатом, который подал в суд на Китай из-за лжи о коронавирусе
Об этом сообщает The Hill .
В иске генерального прокурора штата Миссури Эрика Шмитта говорится, что в штате тысячи людей были заражены, многие умерли, а предприятия малого бизнеса закрываются из-за коронавируса.
"Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделал для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия", - отметил он.
Вместе с тем, иск Миссури требует официально привлечь Пекин к ответственности за возможное сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах границ Китая.
Иск, направленный в суд штата Миссури, адресованный китайским властям, коммунистической партии Китая, ряде министерств, руководству провинции Хубэй и города Ухань.
Напомним, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Роберт Редфилд заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать страшнее, чем первая.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР