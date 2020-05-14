Криклий считает, что в Киеве пока не стоит открывать метро

14 мая, 2020, 11:51

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает, что в столице пока не стоит спешить с открытием метро

Об этом он заявил в эфире "Завтрака 1 + 1".

"Несколько дней назад собирался киевский штаб. Когда рассматривался вопрос возобновления работы метро, то именно они сошлись во мнении, что открыть с ограничениями будет очень трудно ... Подземка, если открывается, то должен функционировать полноценно, понятно, что там можно проводить дезинфекцию, масочный режим, термоскрининг можно делать с помощью технических средств. Но ограничивать уже на перроне и в вагонах - это довольно трудно делать там. Поэтому я бы не спешил с этим решением ", - сказал Криклий.

Министр отметил, что вообще транспорт в Украине начнет работать в несколько этапов, даты которых пока Мининфраструктуры согласовывает с Министерством здравоохранения.