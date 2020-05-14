Криклий считает, что в Киеве пока не стоит открывать метро
Об этом он заявил в эфире "Завтрака 1 + 1".
"Несколько дней назад собирался киевский штаб. Когда рассматривался вопрос возобновления работы метро, то именно они сошлись во мнении, что открыть с ограничениями будет очень трудно ... Подземка, если открывается, то должен функционировать полноценно, понятно, что там можно проводить дезинфекцию, масочный режим, термоскрининг можно делать с помощью технических средств. Но ограничивать уже на перроне и в вагонах - это довольно трудно делать там. Поэтому я бы не спешил с этим решением ", - сказал Криклий.
Министр отметил, что вообще транспорт в Украине начнет работать в несколько этапов, даты которых пока Мининфраструктуры согласовывает с Министерством здравоохранения.
- Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить работу столичного метро с 25 мая.
- Главный санврач Ляшко предположил, что открытие метро в Киеве, Харькове и Днепре будет происходить не одновременно.
- В Минздраве согласились на открытие метро в Киеве с 25 мая, но назвали условия .
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