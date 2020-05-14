 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКриклий считает, что в Киеве пока не стоит открывать метро

Криклий считает, что в Киеве пока не стоит открывать метро


фото: nv.ua
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает, что в столице пока не стоит спешить с открытием метро

Об этом он заявил в эфире "Завтрака 1 + 1".

"Несколько дней назад собирался киевский штаб. Когда рассматривался вопрос возобновления работы метро, то именно они сошлись во мнении, что открыть с ограничениями будет очень трудно ... Подземка, если открывается, то должен функционировать полноценно, понятно, что там можно проводить дезинфекцию, масочный режим, термоскрининг можно делать с помощью технических средств. Но ограничивать уже на перроне и в вагонах - это довольно трудно делать там. Поэтому я бы не спешил с этим решением ", - сказал Криклий.

Министр отметил, что вообще транспорт в Украине начнет работать в несколько этапов, даты которых пока Мининфраструктуры согласовывает с Министерством здравоохранения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 мая, 2020 четверг

больше новостей

14 мая, 2020 четверг

13 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать