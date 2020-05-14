Фигуранта международного следствия по сбиванию рейса MH-17 арестовали в ОРДО, - СМИ

14 мая, 2020, 15:09

Одного из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Боинга, Леонида Харченко, якобы арестовали в Донецке

Об этом сообщает "Русская служба ВВС".

Журналисты заявляют, что Леонид Харченко был арестован в марте 2020 года в Донецке. Об этом им сообщил источник, причастный к военному командованию террористов "ДНР" в 2014-2015 годах.

Отмечается, что 11 марта - через два дня после начала суда по делу MH17 в Нидерландах - Харченко задержали и арестовали у его дома в Донецке, однако по другому уголовному делу.

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8 мая арест Харченко продлили еще на два месяца, пока он находится в следственном изоляторе так называемого министерства юстиции "ДНР".

Источники "Русской службы ВВС" утверждают, что Харченко обвинили в якобы участии в незаконном обыске в 2014 году и незаконном хранении оружия. Они считают, что так фигуранта дела MH17 хотят изолировать от следствия или даже похищения украинскими спецслужбами (как это произошло с Владимиром Цемахом).

Напомним, на слушаниях по делу о катастрофе лайнера рейса MH17 прокуроры заявили, что рядом с установкой "Бук", из которой сбили самолет, находились сотрудники российских спецслужб, вероятно ФСБ

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