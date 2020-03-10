Дело MH17: рядом с "Буком" находились сотрудники ФСБ, - свидетель
Об этом сообщает Радио Свобода.
Представители прокуратуры Нидерландов сослались на показания свидетеля, засекреченного под кодовым обозначением М58. Утверждается, что это бывший боевик "ДНР".
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По словам свидетеля, экипаж "Бука" говорил "с русским акцентом", а присутствующие на месте запуска ракеты "были довольны, когда им сказали, что сбили военный транспортный самолет, но когда первые люди вернулись с места аварии, оказалось, что это гражданский борт".
Нидерландские прокуроры также сообщили, что у них есть свидетели, которые непосредственно видели запуск ракеты "Бук".
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10 марта в Гааге прошел второй день судебного заседания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе.
Пассажирский Boeing-777 малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной РФ частью Донбасса 17 июля 2014 года.
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На борту самолета находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, две трети из них - подданные Нидерландов. Все они погибли.
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