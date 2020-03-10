Дело MH17: рядом с "Буком" находились сотрудники ФСБ, - свидетель

10 марта, 2020, 18:09

На слушаниях по делу о катастрофе лайнера рейса MH17 прокуроры заявили, что рядом с установкой "Бук", из которой сбили самолет, находились сотрудники российских спецслужб, вероятно ФСБ

Об этом сообщает Радио Свобода.

Представители прокуратуры Нидерландов сослались на показания свидетеля, засекреченного под кодовым обозначением М58. Утверждается, что это бывший боевик "ДНР".

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По словам свидетеля, экипаж "Бука" говорил "с русским акцентом", а присутствующие на месте запуска ракеты "были довольны, когда им сказали, что сбили военный транспортный самолет, но когда первые люди вернулись с места аварии, оказалось, что это гражданский борт".

Нидерландские прокуроры также сообщили, что у них есть свидетели, которые непосредственно видели запуск ракеты "Бук".

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10 марта в Гааге прошел второй день судебного заседания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе.

Пассажирский Boeing-777 малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной РФ частью Донбасса 17 июля 2014 года.

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На борту самолета находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, две трети из них - подданные Нидерландов. Все они погибли.