Шмыгаль назвал обвинения в лоббизме интересов Ахметова в энергоотрасли ложью

13 мая, 2020, 12:23

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отверг обвинения в продвижении интересов собственника ДТЭК Рината Ахметова в энергетической отрасли

Об этом он сказал во время часа правительства в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.

После вопроса депутата группы "За будущее" Тараса Батенко спросил премьера, состоялась ли у него неформальная встреча с менеджментом ДТЭК, и обвинил его в "неприкрытом" лоббизме бизнеса Ахметова.

"Это ложь. Таких встреч не было и не могло быть. Ложь о лоббизме. Вы видели вчера поддержку энергетическим комитетом мер, разработанных антикризисным штабом, куда входят все представители энергосферы Украины", - сказал Шмыгаль.

По его словам, "есть статус выполнения антикризисных мер, динамика цен и проседание в энергетике".

"Первое - у нас есть проседание в гидроэнергетике из-за засушливой зимы и весны, когда не хватает воды", - пояснил он.

"Мы сделали баланс таким образом, что потери Энергоатома минимальны и никаких отключений энергоблоков, которые не требуют плановых ремонтов, не происходит", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что падение потребления электроэнергии в Украине сократилось на 9%. Поэтому необходимо сокращать объемы производства электроэнергии всеми типами электростанций, в том числе и атомными.

В то же время в правительстве отмечают, что даже после сокращения объемов производства электроэнергии Энергоатомом государственная компания все еще сможет получать прибыль.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, утвержденному Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности.

Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране: Запорожской (ЗАЭС), Ривненской (РАЭС), Южно-Украинской (ЮУАЭС), Хмельницкой (ХАЭС).

Как известно, 85% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" продается ГП "Гарантированный покупатель" по низкой фиксированной цене 567 грн за МВт * ч, для обеспечения дешевой электроэнергии населению и компенсации зеленого тарифа.

Зато такое решение приведет к увеличению доли "зеленой энергетики", которая обходится украинцам в разы дороже - в 2020 году средневзвешенный «зеленый» тариф составляет около 4280 грн за МВт * ч.

29 апреля сработала автоматика Ривненской АЭС, и от сети был отключен атомный блок №3 мощностью 1000 МВт, сообщил глава энергетического комитета парламента Андрей Герус .