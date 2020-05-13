Шмыгаль назвал обвинения в лоббизме интересов Ахметова в энергоотрасли ложью
Об этом он сказал во время часа правительства в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
После вопроса депутата группы "За будущее" Тараса Батенко спросил премьера, состоялась ли у него неформальная встреча с менеджментом ДТЭК, и обвинил его в "неприкрытом" лоббизме бизнеса Ахметова.
"Это ложь. Таких встреч не было и не могло быть. Ложь о лоббизме. Вы видели вчера поддержку энергетическим комитетом мер, разработанных антикризисным штабом, куда входят все представители энергосферы Украины", - сказал Шмыгаль.
По его словам, "есть статус выполнения антикризисных мер, динамика цен и проседание в энергетике".
"Первое - у нас есть проседание в гидроэнергетике из-за засушливой зимы и весны, когда не хватает воды", - пояснил он.
"Мы сделали баланс таким образом, что потери Энергоатома минимальны и никаких отключений энергоблоков, которые не требуют плановых ремонтов, не происходит", - заявил Шмыгаль.
Он отметил, что падение потребления электроэнергии в Украине сократилось на 9%. Поэтому необходимо сокращать объемы производства электроэнергии всеми типами электростанций, в том числе и атомными.
В то же время в правительстве отмечают, что даже после сокращения объемов производства электроэнергии Энергоатомом государственная компания все еще сможет получать прибыль.
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Напомним, ранее СМИ сообщали, что согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, утвержденному Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности.
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Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране: Запорожской (ЗАЭС), Ривненской (РАЭС), Южно-Украинской (ЮУАЭС), Хмельницкой (ХАЭС).
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Как известно, 85% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" продается ГП "Гарантированный покупатель" по низкой фиксированной цене 567 грн за МВт * ч, для обеспечения дешевой электроэнергии населению и компенсации зеленого тарифа.
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Зато такое решение приведет к увеличению доли "зеленой энергетики", которая обходится украинцам в разы дороже - в 2020 году средневзвешенный «зеленый» тариф составляет около 4280 грн за МВт * ч.
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29 апреля сработала автоматика Ривненской АЭС, и от сети был отключен атомный блок №3 мощностью 1000 МВт, сообщил глава энергетического комитета парламента Андрей Герус .
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