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Espreso.tvОбществоАвтоматика отключила блок на Ровенской атомной электростанции, - Герус

Автоматика отключила блок на Ровенской атомной электростанции, - Герус

Вчера в 20:05 сработала автоматика Ровенской АЭС, и от сети был отключен атомный блок №3 мощностью 1000 МВт

Об этом сообщил глава энергетического комитета парламента Андрей Герус в Facebook

"Общая мощность работающих блоков Энергоатома упала до 7300 МВт. Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас".

Он отметил, что неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены блоками угольных электростанций.

  • Напомним, ранее СМИ сообщали, что согласно новым прогнозным энергетическим балансом на 2020 год, утвержденным Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности.

  • Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране: Запорожской (ЗАЭС), Ровенской (РАЭС), Южно-Украинской (ЮУАЭС), Хмельницкой (ХАЭС).

  • Как известно, 85% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" продается ГП "Гарантированный покупатель" по низкой фиксированной цене 567 грн за МВт * ч, для обеспечения дешевой электроэнергии населению и компенсации зеленого тарифа.

  • Зато такое решение приведет к увеличению доли "зеленой энергетики", которая обходится украинцам в разы дороже - в 2020 году средневзвешенный "зеленый" тариф составляет около 4280 грн за МВт * ч.

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