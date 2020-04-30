Автоматика отключила блок на Ровенской атомной электростанции, - Герус
Об этом сообщил глава энергетического комитета парламента Андрей Герус в Facebook
"Общая мощность работающих блоков Энергоатома упала до 7300 МВт. Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас".
Он отметил, что неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены блоками угольных электростанций.
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Напомним, ранее СМИ сообщали, что согласно новым прогнозным энергетическим балансом на 2020 год, утвержденным Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности.
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Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране: Запорожской (ЗАЭС), Ровенской (РАЭС), Южно-Украинской (ЮУАЭС), Хмельницкой (ХАЭС).
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Как известно, 85% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" продается ГП "Гарантированный покупатель" по низкой фиксированной цене 567 грн за МВт * ч, для обеспечения дешевой электроэнергии населению и компенсации зеленого тарифа.
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Зато такое решение приведет к увеличению доли "зеленой энергетики", которая обходится украинцам в разы дороже - в 2020 году средневзвешенный "зеленый" тариф составляет около 4280 грн за МВт * ч.
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