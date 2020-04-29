"Энергоатом" остановит половину своей мощности для "зеленой" и тепловой генерации, - СМИ
Об этом говорится в оперативном графике эксплуатации энергоблоков АЭС, который обнародованном сотрудниками "Энергоатома", передает БизнесЦензор.
Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране: Запорожской (ЗАЭС), Ровенской (РАЭС), Южно-Украинской (ЮУАЭС), Хмельницкой (ХАЭС).
В частности, графиком предусмотрен вывод в резерв энергоблоков:
ЗАЭС-2 - 71 сутки,
ЗАЭС-6 - 98 суток,
РАЭС-3 - 87 суток.
Предусмотрена работа энергоблоков на пониженной мощности:
ЗАЭС-3, 4, 6 - в декабре,
ЮУАЭС-1 - с апреля по август,
ЮУАЭС-2 - с августа по октябрь,
ЮУАЭС-3 - с апреля по декабрь,
РАЭС-1 - с апреля по май и с июля по октябрь,
РАЭС-2 - с апреля по июнь, с июля по октябрь,
ХАЭС-1 - с мая по август.
Ранее исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин в интервью Цензор.НЕТ заявил о том, что нужно "прекратить делать из госкомпании дойную корову для частного бизнеса".
Как известно, 85% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" продается ГП "Гарантированный покупатель" по низкой фиксированной цене 567 грн за МВт * ч, для обеспечения дешевой электроэнергии населению и компенсации зеленого тарифа.
Электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) продается по "зеленому" тарифу. В 2020 году средневзвешенный "зеленый" тариф составляет около 4280 грн за МВт * ч.
Остальные электроэнергии, включая тепловую (около 30% в общей выработке), продается на рынке. 29 апреля на ценообразующем сегменте рынка "рынка на сутки вперед" в объединенной энергосистеме Украины средневзвешенная цена электроэнергии составила около 1550 грн / МВт * ч.
Большую часть (около 65%) тепловой генерации обеспечивает холдинг ДТЭК Рината Ахметова.
Ранее НАЭК "Энергоатом" был вынужден вывести в простой энергоблока ЗАЭС-2 и РАЭС-3 из-за балансовых ограничений.
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