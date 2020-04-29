"Энергоатом" остановит половину своей мощности для "зеленой" и тепловой генерации, - СМИ

29 апреля, 2020, 16:22

Согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, утвержденному Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности

Об этом говорится в оперативном графике эксплуатации энергоблоков АЭС, который обнародованном сотрудниками "Энергоатома", передает БизнесЦензор.

Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране: Запорожской (ЗАЭС), Ровенской (РАЭС), Южно-Украинской (ЮУАЭС), Хмельницкой (ХАЭС).

В частности, графиком предусмотрен вывод в резерв энергоблоков:

ЗАЭС-2 - 71 сутки,

ЗАЭС-6 - 98 суток,

РАЭС-3 - 87 суток.

Предусмотрена работа энергоблоков на пониженной мощности:

ЗАЭС-3, 4, 6 - в декабре,

ЮУАЭС-1 - с апреля по август,

ЮУАЭС-2 - с августа по октябрь,

ЮУАЭС-3 - с апреля по декабрь,

РАЭС-1 - с апреля по май и с июля по октябрь,

РАЭС-2 - с апреля по июнь, с июля по октябрь,

ХАЭС-1 - с мая по август.

Ранее исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин в интервью Цензор.НЕТ заявил о том, что нужно "прекратить делать из госкомпании дойную корову для частного бизнеса".

Как известно, 85% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" продается ГП "Гарантированный покупатель" по низкой фиксированной цене 567 грн за МВт * ч, для обеспечения дешевой электроэнергии населению и компенсации зеленого тарифа.

Электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) продается по "зеленому" тарифу. В 2020 году средневзвешенный "зеленый" тариф составляет около 4280 грн за МВт * ч.

Остальные электроэнергии, включая тепловую (около 30% в общей выработке), продается на рынке. 29 апреля на ценообразующем сегменте рынка "рынка на сутки вперед" в объединенной энергосистеме Украины средневзвешенная цена электроэнергии составила около 1550 грн / МВт * ч.

Большую часть (около 65%) тепловой генерации обеспечивает холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Ранее НАЭК "Энергоатом" был вынужден вывести в простой энергоблока ЗАЭС-2 и РАЭС-3 из-за балансовых ограничений.