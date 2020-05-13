"Пяти лет мало, чтобы что-то изменить", - в ОПУ предположили баллотирование на второй срок Зеленского
13 мая, 2020, 17:04
Первый заместитель главы ОПУ Сергей Трофимов отметил, что не исключает баллотирования Зеленского на второй срок
Об этом первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов рассказал в интервью Дмитрию Гордону.
По мнению Трофимова, Владимир Зеленский будет повторно баллотироваться в президенты Украины.
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"Я все-таки считаю, что будет какое-то продолжение каденции ... Почему? Потому что, действительно, пяти лет мало для политики, чтобы что-то изменить. Я не могу решать за президента - идти ему или нет и что делать. Пусть там еще много времени, чтобы что-то делать, менять, делать выводы ... Это будет исключительно его решение ", - сказал он.
- Напомним, будучи кандидатом в президенты Владимир Зеленский в своей предвыборной программе заверил, что собирается на президентский пост только на один срок, чтобы "изменить систему", а затем передаст Украину "в руки нового поколения политиков".
- 25 января 2020 года Владимир Зеленский заявил, что не собирается баллотироваться на второй срок .
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