Заместитель Ермака Трофимов заявил о готовности возглавить ОПГ, "если президент попросит"

13 мая, 2020, 13:57

Об этом он первый заместитель председателя Офиса Сергей Трофимов заявил в интервью в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

В интервью Дмитрий Гордон отметил, что ходят слухи о возможности замены Андрея Ермака на Сергея Трофимова в кресле председателя Офиса президента.

Трофимов ответил: "Это слухи, я не хочу занять место главы Офиса и изменить Ермака. Эта опция за президентом. Он для себя принимает решение, кто является более эффективным главой Офиса".

На уточняющий вопрос Гордона, согласится ли Трофимов возглавить Офис президента, если ему предложит сам Зеленский, первый заместитель председателя ОП ответил утвердительно. ДГ: "Если он предложит вам этот пост, вы согласитесь?" СТ: "Да." ДГ: "Вы готовы к этому?" СТ: "Не знаю, со стороны виднее. Это очень важный момент, здесь не должно быть какого-то "шапкозакидательства". Должна быть какая-то ценность в этом решении. Если я буду справляться лучше или от этого будет какой-то результат, ну слава Богу. Но я еще не выполнил ту часть работы, которой занят. Я еще ее не довел до того состояния, в котором хотелось бы видеть и быть спокойным, и передать, и сказать: я сделал, я пытался и мне удалось." Напомним, Трофимов был назначен на должность первого заместителя председателя ОПГ 21 мая 2019 года..До победы Зеленского на президентских выборах Трофимов с 2005 года работал в ООО "Студия Квартал 95". С 2007-го по 2019 год - был исполнительным продюсером студии. Во время избирательной кампании в штабе Зеленского возглавлял неформальную группу "Квартал". В Офисе Президента отвечает за региональную политику.

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