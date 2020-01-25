Зеленский подтвердил, что не пойдет на второй президентский срок
25 января, 2020, 15:29
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается баллотироваться на второй срок
Об этом Зеленский заявил в интервью израильскому "9 каналу", отвечая на вопрос, удастся ли ему сделать то, что смог главный герой сериала "Слуга народа" Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский.
"Вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины - это вот последний пункт. И вот эти ключики от этой новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция", - сказал Зеленский.
- Напомним, в этом же интервью Зеленский объяснил, когда, по его мнению, закончится война.
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