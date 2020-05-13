"К его работе достаточно много вопросов", - Гетманцев о возможной отставке главы Нацбанка Смолия

13 мая, 2020, 10:39

Сегодня глава Национального банка Украины должен докладывать в Верховной Раде

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал перед заседанием Рады в эфире Еспресо.TV

"Я не могу оценить работу главы Национального банка однозначно положительно или однозначно отрицательно - она вызывает противоречивые чувства: потому что, с одной стороны, достаточно удачно, даже блестяще, Нацбанк преодолел кризис конца марта, когда неистовый спекулятивный спрос на иностранную валюту вызвал резкое колебание курса. С другой стороны, мы видели с вами вторую половину 2019 года, когда резкое подорожание гривни привело к убыткам и государственного бюджета, и наших экспортеров", - пояснил он.

Впрочем "сегодня юридических оснований для отставки Смолия не существует", уточнил Гетманцев.