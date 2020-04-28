"Слуги" собирают подписи в Раде, чтобы вызвать "на ковер" председателя Нацбанка Смолия
28 апреля, 2020, 18:47
18 депутатов фракции "Слуга народа", в том числе Александр Дубинский, хотят заслушать на заседании Рады председателя НБУ Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина.
Об этом сообщает нардеп-слуга Дмитрий Наталуха в Facebook.
Фото постановления, которое подписали депутаты.
Под соответствующим постановлением подписалась 18 депутатов "Слуги народа", подавляющее большинство из которых - главы своих комитетов. В частности речь идет о: Александре Ткаченко, Николае Сольском, Михаиле Радуцком, Дмитрии Наталухе и Даниле Гетманцеве.
Документ в процессе регистрации, и пока неизвестно когда может произойти отчет Смолия в Раде.
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