"Слуги" собирают подписи в Раде, чтобы вызвать "на ковер" председателя Нацбанка Смолия

28 апреля, 2020, 18:47

18 депутатов фракции "Слуга народа", в том числе Александр Дубинский, хотят заслушать на заседании Рады председателя НБУ Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина.

Об этом сообщает нардеп-слуга Дмитрий Наталуха в Facebook.

Фото постановления, которое подписали депутаты.

Под соответствующим постановлением подписалась 18 депутатов "Слуги народа", подавляющее большинство из которых - главы своих комитетов. В частности речь идет о: Александре Ткаченко, Николае Сольском, Михаиле Радуцком, Дмитрии Наталухе и Даниле Гетманцеве.

Документ в процессе регистрации, и пока неизвестно когда может произойти отчет Смолия в Раде.

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