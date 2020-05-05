В Раду внесли постановление о докладе главы НБУ Смолия
5 мая, 2020, 17:05
В Верховную Раду внесли проект постановления о докладе главы Национального Банка Украины Якова Смолия о деятельности учреждения в условиях карантина
Об этом свидетельствует информация на сайте парламента .
Сейчас текст документа отсутствует. Он был зарегистрирован в парламенте 4 мая.
Последний этап прохождения - передан на рассмотрение руководству.
- 18 депутатов фракции "Слуга народа", в том числе Александр Дубинский, хотят заслушать на заседании Совета председателя НБУ Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина.
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