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Espreso.tvОбществоВ Раду внесли постановление о докладе главы НБУ Смолия

В Раду внесли постановление о докладе главы НБУ Смолия


фото: НБУ
В Верховную Раду внесли проект постановления о докладе главы Национального Банка Украины Якова Смолия о деятельности учреждения в условиях карантина

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента .

Сейчас текст документа отсутствует. Он был зарегистрирован в парламенте 4 мая.

Последний этап прохождения - передан на рассмотрение руководству.

  • 18 депутатов фракции "Слуга народа", в том числе Александр Дубинский, хотят заслушать на заседании Совета председателя НБУ Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина.
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