НБУ: В банковской системе Украины - сверхликвидность 200 млрд грн

8 мая, 2020, 16:34

Банковская система имеет сверхликвидность около 200 млрд грн, но любой банк в случае необходимости в средствах может получить кредиты от НБУ

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время доклада на заседании финансового комитета Рады, передает ЭП .

"Банковская система сегодня имеет сверхликвидность - это около 200 млрд грн. Однако если любой банк испытывает потребность в средствах, он может получить кредиты от НБУ быстрее и легче", - сказал Смолий.

"Для того чтобы максимально высвободить средства банков для поддержки экономики, мы рекомендовали банкам воздержаться от выплат дивидендов", - добавил он.