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Espreso.tvОбществоНБУ: В банковской системе Украины - сверхликвидность 200 млрд грн

НБУ: В банковской системе Украины - сверхликвидность 200 млрд грн


фото: НБУ
Банковская система имеет сверхликвидность около 200 млрд грн, но любой банк в случае необходимости в средствах может получить кредиты от НБУ

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время доклада на заседании финансового комитета Рады, передает ЭП .

"Банковская система сегодня имеет сверхликвидность - это около 200 млрд грн. Однако если любой банк испытывает потребность в средствах, он может получить кредиты от НБУ быстрее и легче", - сказал Смолий.

"Для того чтобы максимально высвободить средства банков для поддержки экономики, мы рекомендовали банкам воздержаться от выплат дивидендов", - добавил он.

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