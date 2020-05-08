НБУ: В банковской системе Украины - сверхликвидность 200 млрд грн
8 мая, 2020, 16:34
Банковская система имеет сверхликвидность около 200 млрд грн, но любой банк в случае необходимости в средствах может получить кредиты от НБУ
Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время доклада на заседании финансового комитета Рады, передает ЭП .
"Банковская система сегодня имеет сверхликвидность - это около 200 млрд грн. Однако если любой банк испытывает потребность в средствах, он может получить кредиты от НБУ быстрее и легче", - сказал Смолий.
"Для того чтобы максимально высвободить средства банков для поддержки экономики, мы рекомендовали банкам воздержаться от выплат дивидендов", - добавил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь