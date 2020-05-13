Количество зараженных коронавирусом в России превысило 242 тысячи

13 мая, 2020, 13:25

В России за последние сутки зарегистрировано еще 10 028 зараженных коронавирусом, всего в стране обнаружили 242 271 случай инфицирования

Новые случаи выявлены в 83 регионах, больше всего в Москве - 4703, свидетельствуют официальные данные.

В Московской области за сутки зафиксировали 962 случая заражения, в Санкт-Петербурге - 435, в Нижегородской области - 271.

За минувшие сутки в России умерли 96 пациентов с коронавирусом, всего в стране зафиксировали 2212 летальных случаев.

Выздоровели и выписаны 48003 человека, за последние сутки - 4491 человек.

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Накануне Россия вышла на второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом.

Кроме того, стало известно, что коронавирус диагностировали у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и его жены.