Больной коронавирусом Песков рассказал, когда в последний раз контактировал с Путиным
12 мая, 2020, 17:05
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого подтвердили коронавирус, заявил, что в последний раз очно контактировал с Владимиром Путиным более месяца назад
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, сейчас он лечится от коронавируса.
Напомним, что 12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом. Сейчас он находится в клинике.
30 апреля у премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус
Отметим, по состоянию на 12 мая, Россия вышла на второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом.
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