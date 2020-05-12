Больной коронавирусом Песков рассказал, когда в последний раз контактировал с Путиным

12 мая, 2020, 17:05

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого подтвердили коронавирус, заявил, что в последний раз очно контактировал с Владимиром Путиным более месяца назад

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, сейчас он лечится от коронавируса.

Напомним, что 12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом. Сейчас он находится в клинике.

30 апреля у премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружили коронавирус

Отметим, по состоянию на 12 мая, Россия вышла на второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом.