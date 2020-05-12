Россия вышла на второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом

12 мая, 2020, 11:24

За минувшие сутки в России коронавирус обнаружили в 10 899 человек

По официальным данным, в стране заразились 232 243 человек. Теперь РФ вышла на второе место в мире по количеству инфицированных, обогнав Великобританию (224332 зараженных) и Испанию (227436 зараженных).

Новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах России, больше всего в Москве - 5392. В Московской области обнаружили 1063 новых больных, в Нижегородской области - 354, в Санкт-Петербурге - 339.

За минувшие сутки в России умерли 107 пациентов с коронавируса, всего в стране зафиксировано 2116 летальных случаев.

Выздоровели в России 43 512 человек, 3711 из них - за последние 24 часа.

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Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о завершении периода нерабочих дней, несмотря на рост заболеваемости коронавируса.

Режим самоизоляции сохранится для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.