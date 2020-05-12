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Espreso.tvОбществоСпикера Путина Пескова госпитализировали с коронавирусом

Спикера Путина Пескова госпитализировали с коронавирусом


фото: reuters
12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился COVID-19

Об этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил российским СМИ.

"Да, я заболел. Лечусь", - отметил он в комментарии журналистам.

Позже Песков добавил, что попал в больницу.

Напомним, 30 апреля у премьер-министра России Михаила Мишустина нашли коронавирус

Отметим, по состоянию на 12 мая, Россия вышла на второе место в мире по количеству зараженных коронавируса

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