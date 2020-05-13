Карантин: Ляшко не поддерживает проезд в метро по спецпропусках
Об этом Ляшко сказал в эфире Украинского радио, передает Интерфакс-Украина.
"Лично я как главный государственный санитарный врач не будет поддерживать введение спецпропусков для метро. Опыт других стран показывает, что спецпропуска создают скопления людей перед турникетами на входе", - сказал он.
Ляшко отметил, что решение об открытии метро после 25 мая будет рассматриваться с учетом эпидемической ситуации, складывающейся на тот момент, в каждом из трех городов, в котором есть метрополитен.
"Мы три города - Киев, Харьков и Днепр, и я не могу гарантировать, что они все откроются одновременно. Мы примем решение в правительстве, что с такого-то числа можно открывать метро, но это не значит, что все три откроем одновременно ", - сказал он.
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- 13 мая мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству. Он просит открыть метро с 25 мая
- Напомним, заместитель харьковского городского головы по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан говорит, что скопление людей в наземном транспорте после ослабления карантина может привести к негативным последствиям, и призывает правительство открыть метро .
- Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что вместе с городскими главами других городов намерен требовать от Кабмина восстановить работу общественного транспорта с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.
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