"Смысл было открывать рынки, если туда не могут приехать": мэр Днепра готовит обращение к правительству о запуске транспорта

13 мая, 2020, 19:24

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что вместе с городскими главами других городов намерен требовать от Кабмина восстановить работу общественного транспорта с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий

Об этом Филатов заявил в своем видеообращении, передает Интерфакс-Украина .

"Какой смысл было нам открывать рынки, если туда не могут приехать все, кому это нужно. Прежде всего - покупатели.

Единственное, что мы можем сейчас сделать для вас с другими мэрами - требовать от правительства прекратить заниматься самообманом, запустить общественный транспорт с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий ", - заявил Филатов.

Мэр Днепра также отметил, что на сегодня своими действиями правительство дает местному самоуправлению возможность только усиливать, а не смягчать карантин, таким образом перекладывая на мэров свою политическую ответственность.

Напомним, заместитель харьковского городского главы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан говорит, что скопление людей в наземном транспорте после ослабления карантина может привести к негативным последствиям, и призывает правительство открыть метро .

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