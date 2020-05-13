"Смысл было открывать рынки, если туда не могут приехать": мэр Днепра готовит обращение к правительству о запуске транспорта
Об этом Филатов заявил в своем видеообращении, передает Интерфакс-Украина .
"Какой смысл было нам открывать рынки, если туда не могут приехать все, кому это нужно. Прежде всего - покупатели.
Единственное, что мы можем сейчас сделать для вас с другими мэрами - требовать от правительства прекратить заниматься самообманом, запустить общественный транспорт с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий ", - заявил Филатов.
Мэр Днепра также отметил, что на сегодня своими действиями правительство дает местному самоуправлению возможность только усиливать, а не смягчать карантин, таким образом перекладывая на мэров свою политическую ответственность.
- Напомним, заместитель харьковского городского главы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан говорит, что скопление людей в наземном транспорте после ослабления карантина может привести к негативным последствиям, и призывает правительство открыть метро .
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