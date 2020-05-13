Заместитель Кернеса призывает правительство открыть метро
Об этом сообщает сайт горсовета.
По словам заместителя Кернеса, многие вышли на работу, и сразу возникло скопление на остановках и в общественном транспорте. Горбунова-Рубан отметила, что ослабление карантинных мероприятий должно сопровождаться усилением транспортных перевозок. Поэтому, чтобы избежать последствий эпидемического характера, нужно открыть метрополитен.
Горбунова-Рубан заверила, что харьковский метрополитен тщательно подготовился к карантину - приобрел много дезинфекционных растворов, отработал ночную дезинфекцию вагонов и график уборки. Кроме того, отработана пропускная система.
По словам чиновницы, вентиляция, дезинфекция и соблюдение расстояния помогут использовать метрополитен так, чтобы избежать нежелательных последствий.
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