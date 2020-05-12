В Нацбанке опровергли 10 мифов вокруг "антиколомойского" закона

12 мая, 2020, 15:38

Национальный банк Украины разъяснил главную цель "антиколомойского" законопроекта и развенчал основные мифы вокруг него

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Этот проект еще называют" антиколомойским ", но он скорее "антимошеннический", чем "антиколомойский".

"Суть законопроекта такая. Представим, что банк "П" становится неплатежеспособным и выводится с рынка. Что дальше? Вкладчикам возвращают средства, начинается ликвидация. И суд больше не сможет отменить или приостановить ликвидацию. Владелец банка не сможет вернуть банк себе. Также он не сможет возобновить работу банка", - говорится в сообщении.

В НБУ уверяют - это не значит, что владелец банка станет беззащитным перед государством. Он сможет пойти в суд и доказывать незаконность решения Нацбанка, а если докажет свою правоту - подтвердить в суде, что в банке на момент вывода с рынка оставался какой-то капитал.

После этого международный аудитор должен доказать или опровергнуть наличие в банке капитала.

"Этим арбитром будет международный аудитор, которого будет избирать суд. Подсчитанный аудитором объем капитала (если он, конечно, есть), владелец может получить обратно в денежной форме. Также он может претендовать на компенсацию упущенной выгоды и морального ущерба. Это называется компенсация убытков", - пояснили в регуляторе.

Также НБУ развенчал мифы вокруг "антиколомойского" законопроекта:

Миф 1. Законопроект запретит возвращение ПриватБанка прежним владельцам.

"Частично правда. Но учитывайте, что возвращение банка Игорю Коломойскому невозможно уже по действующему законодательству (закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц"). В законе есть норма, что предыдущий владелец национализированного банка не может ни требовать возврата банка обратно, ни требовать компенсацию за банк. 2571-д - это лишь дополнительный предохранитель", - отмечают в НБУ.

Миф 2. Этот законопроект нарушает священное право собственности.

В Нацбанке пояснили, что новый закон предоставляет владельцам банка право получить компенсацию ущерба.

"Для этого нужно сначала доказать незаконность решения НБУ. После этого доказать наличие убытков. Такой механизм - это баланс между интересами государства и собственников банков. Если владелец так уверен, что его имущество у него забрали с нарушением, то ему нечего бояться. Аудитор подтвердит, что в банке действительно был капитал и ему выплатят компенсацию", - говорится в разъяснении.

Миф 3. И зачем нам ваша компенсация и "фантик". Вы верните банк на рынок и мне.

"В большинстве цивилизованных стран мира нет опции "реанимация обанкротившегося банка". И в Украине тоже ее нет. Такие "зомби"-банки создают риски для стабильности страны и вкладчиков. Банк умер 5 лет назад. Кто из клиентов со здравым смыслом понесет деньги в обанкротившийся банк?!" - заявили в регуляторе.

Миф 4. Ваша компенсация является бутафорией. При таких нормах ее никто не сможет получить!

В НБУ заявили, что механизм получения компенсации - абсолютно действенный, где главная роль принадлежит суду, который решает, законно ли решение Нацбанка.

Миф 5. Этот законопроект амнистирует топ-чиновников НБУ за "банкопад"

Отмечается, что в законопроекте нет ни одной нормы, которая бы освобождала от уголовной ответственности.

"И никаких индульгенций также нет. Только следователи и суд могут решать, есть ли состав преступления в действиях того или иного лица", - отмечают в НБУ.

Миф 6. Этот законопроект неконституционен. В частности, он нарушает статью 129 о равенстве всех участников перед законом и судом.

Нацбанк заявил, что конституционность законопроекта будет определять Конституционный Суд.

"Но этот документ никоим образом не ограничивает право граждан на доступ к суду. Акционер банка может обращаться в суд, обжаловать решение НБУ и требовать компенсации. Никто не препятствует и не запрещает", - говорится в сообщении.

Миф 7. Хорошо. Тогда он нарушает другую статью Конституции о недопустимости обратного действия законов (статья 58). Законопроект запрещает останавливать ликвидацию даже тех банков, где решение НБУ отменено судом до принятия закона.

Подчеркивается, что уже действующее законодательство запрещает останавливать ликвидацию банков, даже по решению суда. Есть исключительный перечень оснований для завершения ликвидации банка, в котором нет пункта о решении суда.

"Поэтому мы ничего не меняем в текущем законодательстве о выводе банка. Новый закон лишь подтверждает действующие нормы, ликвидацию банка нельзя остановить по решению суда", - заверили в НБУ.

Миф 8. Это будет диктат Нацбанка и наделение его сверхполномочиями!

Нацбанк уверяет, что никакого расширения его полномочий законопроект не предусматривает.

"Те, кто так говорит, говорят об оформлении в нем такого понятия как "профессиональное суждение" Национального банка. Но "профессиональное суждение" - это не расширение полномочий. Это способ реализации существующих полномочий. Предоставляется оно НБУ для более эффективной защиты вкладчиков и интересов государства", - пояснили в регуляторе.

Миф 9. Закон позволит НБУ уничтожить любой банк и отправить его на "дерибан" в Фонд гарантирования!

В Нацбанке заявили, что это неправда - документ не меняет порядок вывода банков с рынка. Основания, по которым банк может быть выведен, фактически остаются такими же, что и раньше, это: уменьшение капитала, потеря ликвидности банком, невозможность возвращать деньги вкладчикам.

Миф 10. Законопроект легализирует схему вывода украинской земли под иностранцев через рейдерство банков.

Подчеркивается, что в законопроекте нет ни одной нормы о продаже залога неплатежеспособного банка в виде земли, а закон вообще не касается продажи имущества и не связан с рынком земли.

"Если такая схема действительно планируется, то что мешает ее реализовать сейчас, не дожидаясь закона? Ведь и сегодня банки могут взымать землю, могут ее продавать на аукционе. И год назад могли, и пять лет назад тоже.

Земля - это тоже залог. И, если кредит не обслуживается, его взымают, а потом продают. Главная функция банков - это кредитное посредничество, а не накопление земельных участков у себя на балансе", - добавили в НБУ.