Комитет Рады закончил рассмотрение 16 тыс. поправок к "антиколомойскому" законопроекту

27 апреля, 2020, 13:32

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики закончил рассмотрение поправок к закону о банках

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в Facebook.

"Четыре дня обсуждение рекордного количества поправок - и наш финансовый комитет рекомендовал закон о банках ко второму чтению. Сразу скажу, что все нормы, которые касаются кейса ПриватБанка и запрещают возвращение банков экс-владельцам, остались без изменений", - написал он.

Он также назвал изменения к законопроекту:

убрана норма об ограничении государственной регистрации. Вопрос может быть решен на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, без изменений в закон;

изменены процедуры по назначению судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков;

судебные производства, которые начались, но не получили окончательное решение до дня вступления в силу этого закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам, предусмотренным настоящим законом;

внесены уточняющие изменения в норму о запрете остановки аукционов;

технико-юридические изменения.

Железняк поблагодарил комитет за работу.