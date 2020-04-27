Комитет Рады закончил рассмотрение 16 тыс. поправок к "антиколомойскому" законопроекту
27 апреля, 2020, 13:32
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики закончил рассмотрение поправок к закону о банках
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в Facebook.
"Четыре дня обсуждение рекордного количества поправок - и наш финансовый комитет рекомендовал закон о банках ко второму чтению. Сразу скажу, что все нормы, которые касаются кейса ПриватБанка и запрещают возвращение банков экс-владельцам, остались без изменений", - написал он.
Он также назвал изменения к законопроекту:
- убрана норма об ограничении государственной регистрации. Вопрос может быть решен на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, без изменений в закон;
- изменены процедуры по назначению судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков;
- судебные производства, которые начались, но не получили окончательное решение до дня вступления в силу этого закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам, предусмотренным настоящим законом;
- внесены уточняющие изменения в норму о запрете остановки аукционов;
- технико-юридические изменения.
Железняк поблагодарил комитет за работу.
- 21 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении .
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