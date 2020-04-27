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Espreso.tvОбществоКомитет Рады закончил рассмотрение 16 тыс. поправок к "антиколомойскому" законопроекту

Комитет Рады закончил рассмотрение 16 тыс. поправок к "антиколомойскому" законопроекту


фото: rada.gov.ua
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики закончил рассмотрение поправок к закону о банках

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в Facebook.

"Четыре дня обсуждение рекордного количества поправок - и наш финансовый комитет рекомендовал закон о банках ко второму чтению. Сразу скажу, что все нормы, которые касаются кейса ПриватБанка и запрещают возвращение банков экс-владельцам, остались без изменений", - написал он.

Он также назвал изменения к законопроекту:

  • убрана норма об ограничении государственной регистрации. Вопрос может быть решен на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, без изменений в закон;
  • изменены процедуры по назначению судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков;
  • судебные производства, которые начались, но не получили окончательное решение до дня вступления в силу этого закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам, предусмотренным настоящим законом;
  • внесены уточняющие изменения в норму о запрете остановки аукционов;
  • технико-юридические изменения.

Железняк поблагодарил комитет за работу.

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