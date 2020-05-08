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Espreso.tvОбщество"Дорога к голосованию открыта": финкомитет рекомендовал Раде принять "антиколомойский" закон

"Дорога к голосованию открыта": финкомитет рекомендовал Раде принять "антиколомойский" закон


фото: goloszmin
Комитет парламента по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять окончательный вариант закона о банках

Об этом сообщил член комитета народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк и свидетельствует видеозапись заседания комитета.

Так, нардепы 8 мая рассмотрели сокращенную сравнительную таблицу к банковскому законопроекту №2571-д. Ее поддержали 16 членов комитета, трое воздержались, а один проголосовал против.

"Только что утвердили сокращенную таблицу и внесли технико-юридические замечания (5 технических поправок). Общее количество 241 правка. 11 поправок отклонено ", - сообщил Железняк.

Кроме того, на заседании комитета в режиме видеоконференции присутствовал министр финансов Сергей Марченко.

"Дорога законопроекту до голосования Рады в общем 13 мая открыта", - добавил Железняк.

Отметим, что принятие этого закона является последним ключевым требованием перед тем, как Международный валютный фонд выделит Украине финансовую помощь. Ранее среди требований было также принятие закона о рынке земли, который Рада приняла во втором чтении 31 марта. Тогда же законопроект о банках прошел первое чтение.

  • Напомним, 21 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении .
  • Рассмотрение законопроекта ко второму чтению завершили 27 апреля.
  • Следующее внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться 13 мая.

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