Убийство Шеремета: Антоненко останется под стражей до 1 июня
12 мая, 2020, 17:28
Судья Печерского районного суда Вита Бортницкая отклонила ходатайство адвокатов ветерана и музыканта, подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, Андрея Антоненко об изменении меры пресечения
Об этом в Facebook написал бывший военнослужащий, юрист Леонид Маслов.
"Сегодня следственная судья Бортницкая В. В. отклонила ходатайство защиты Андрея Антоненко об изменении меры пресечения", - написал он.
По словам Маслова, музыкант Андрей Антоненко останется под стражей до 1 июня.
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