Убийство Шеремета: Антоненко останется под стражей до 1 июня

12 мая, 2020, 17:28

Судья Печерского районного суда Вита Бортницкая отклонила ходатайство адвокатов ветерана и музыканта, подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, Андрея Антоненко об изменении меры пресечения

Об этом в Facebook написал бывший военнослужащий, юрист Леонид Маслов.

"Сегодня следственная судья Бортницкая В. В. отклонила ходатайство защиты Андрея Антоненко об изменении меры пресечения", - написал он.

По словам Маслова, музыкант Андрей Антоненко останется под стражей до 1 июня.

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