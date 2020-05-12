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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: Антоненко останется под стражей до 1 июня

Убийство Шеремета: Антоненко останется под стражей до 1 июня


фото: rbc.ua
Судья Печерского районного суда Вита Бортницкая отклонила ходатайство адвокатов ветерана и музыканта, подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, Андрея Антоненко об изменении меры пресечения

Об этом в Facebook написал бывший военнослужащий, юрист Леонид Маслов.

"Сегодня следственная судья Бортницкая В. В. отклонила ходатайство защиты Андрея Антоненко об изменении меры пресечения", - написал он.

По словам Маслова, музыкант Андрей Антоненко останется под стражей до 1 июня.

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