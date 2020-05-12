Шмыгаль: Дефолт Украине не грозит
Такое оптимистичное мнение он высказал в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, которое вышло за несколько часов перед первыми его переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые пройдут в режиме видеоконференции, передает Укринформ .
"Я не вижу абсолютно никакой причины для неплатежеспособности Украины", - заявил Шмыгаль.
Он сообщил, что Украина ведет конструктивный диалог с МВФ и находится с этим институтом на заключительном этапе заключения кредита МВФ Standby в размере $ 5 млрд сроком на 18 месяцев, что особенно важно с точки зрения создания доверия к Украине, а также с точки зрения доверия принятия банковского закона. Я ожидаю, что это будет решен в ближайшее время ", - сказал Шмыгаль.
После его принятия парламентом, "возвращение банка или компенсаций на миллиардные суммы предыдущему владельцу станет невозможным", добавил премьер.
Необходимым условием кредита является земельная реформа и закон о банковской деятельности. Если по первому вопросу парламент принял закон, то по второму давление на Президента Владимира Зеленского оказывает олигарх Игорь Коломойский, отмечает Handelsblatt.
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Напомним, 21 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР начал рассмотрение законопроекту о банках во втором чтении .
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Рассмотрение законопроекту ко второму чтению завершили 27 апреля.
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8 мая Комитет парламента по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять окончательный вариант закона о банках.
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Следующее внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться 13 мая.
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