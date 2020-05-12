Шмыгаль: Дефолт Украине не грозит

12 мая, 2020, 11:03

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украине не грозит банкротство

Такое оптимистичное мнение он высказал в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, которое вышло за несколько часов перед первыми его переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые пройдут в режиме видеоконференции, передает Укринформ .

"Я не вижу абсолютно никакой причины для неплатежеспособности Украины", - заявил Шмыгаль.

Он сообщил, что Украина ведет конструктивный диалог с МВФ и находится с этим институтом на заключительном этапе заключения кредита МВФ Standby в размере $ 5 млрд сроком на 18 месяцев, что особенно важно с точки зрения создания доверия к Украине, а также с точки зрения доверия принятия банковского закона. Я ожидаю, что это будет решен в ближайшее время ", - сказал Шмыгаль.

После его принятия парламентом, "возвращение банка или компенсаций на миллиардные суммы предыдущему владельцу станет невозможным", добавил премьер.

Необходимым условием кредита является земельная реформа и закон о банковской деятельности. Если по первому вопросу парламент принял закон, то по второму давление на Президента Владимира Зеленского оказывает олигарх Игорь Коломойский, отмечает Handelsblatt.

Напомним, 21 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР начал рассмотрение законопроекту о банках во втором чтении .

Рассмотрение законопроекту ко второму чтению завершили 27 апреля.

8 мая Комитет парламента по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять окончательный вариант закона о банках.

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться 13 мая.