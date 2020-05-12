Нацсовет превратился в ручной инструмент ОПУ и Коломойского, - Костинский

12 мая, 2020, 18:09

Бывший член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский отметил, что в институте теперь "кворум" из сотрудников 1+1 и "95 квартала"

Об этом экс-член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский, в прошлом - руководитель "Студии Квартал-95", назначил членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания руководителя пресс-службы "Студии Квартал-95" Татьяну Руденко", - отметил Костинский.

Он заметил, что среди бывших сотрудников 1+1 в Нацсовете - ее председатель Ольга Герасимьюк, заместитель председателя Олег Черныш, секретарь Юрий Зиневич, а также член Елена Ницко.

Читайте также: Пресс-секретаря "Квартала 95" Руденко включили в Нацсовет по вопросам телевидения

"Бывшие сотрудники 1 +1 и Квартала 95 в настоящее время контролируют не только 3/4 руководящих должностей в Национальном совете, но и 5/8 голосов. Хотя, скажу откровенно, на самом деле речь идет о 4/4 руководящих должностей и 6/8 голосов. Страхует Национальный совет - председатель профильного комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, в прошлом - руководитель медиагруппы 1+1", - прокомментировал Сергей Костинский.

Напомним, 7 мая Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания решил не назначать внеплановую проверку телеканала "1+1" за распространение фейка о работе в Украине тайных американских биолабораторий, откуда якобы могут происходить опасные вирусы.

"По моему мнению, Национальный совет уже окончательно превратился в ручной инструмент Офиса Президента и Игоря Коломойского, которые контролируют все (!) руководящие должности в медиарегуляторе и имеют не просто большинство голосов, а целый кворум. Думаю, после завершения карантина Национальный совет начнет карательную кампанию против независимых телеканалов и радиостанций, которые позволяют в своем эфире критику президента Украины Владимира Зеленского и, в целом, власти", - поделился Костинский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb