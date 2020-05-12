Пресс-секретаря "Квартала 95" Руденко включили в Нацсовет по вопросам телевидения

12 мая, 2020, 16:59

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что руководитель пресс-службы студии "Квартал 95" Татьяна Руденко претендует на должность члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

С июля 2019 года Руденко также является владелицей и директором интернет-издания iod.media (ООО "Йод.Медиа»).

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