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Espreso.tvОбществоПресс-секретаря "Квартала 95" Руденко включили в Нацсовет по вопросам телевидения

Пресс-секретаря "Квартала 95" Руденко включили в Нацсовет по вопросам телевидения


фото: censor.net
Президент Владимир Зеленский назначил Татьяну Руденко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что руководитель пресс-службы студии "Квартал 95" Татьяна Руденко претендует на должность члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

С июля 2019 года Руденко также является владелицей и директором интернет-издания iod.media (ООО "Йод.Медиа»).

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