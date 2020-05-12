Пресс-секретаря "Квартала 95" Руденко включили в Нацсовет по вопросам телевидения
12 мая, 2020, 16:59
Президент Владимир Зеленский назначил Татьяну Руденко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что руководитель пресс-службы студии "Квартал 95" Татьяна Руденко претендует на должность члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
С июля 2019 года Руденко также является владелицей и директором интернет-издания iod.media (ООО "Йод.Медиа»).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-