"1+ " и Медведчук распространили российский фейк об "американских лабораториях" в Украине, - Госдеп

7 мая, 2020, 10:52

Представитель Государственного департамента США Джордж Кент заявляет, что телеканал "1+1" повторил российский фейк, показав материал о якобы работе "американских биолабораторий" в Украине

Об этом Кент, который является заместителем помощника государственного секретаря США в Бюро по европейским и евразийским вопросам Государственного департамента, заявил 6 мая в ходе онлайн-дискуссии "Укрепление отношений США с Восточной Европой во время пандемии", сообщает Радио Свобода .

"Вопрос с украинским телеканалом "1+1", владельцем которого является олигарх Коломойский, я уверен, обычно он имеет целью выявлять дезинформацию, поступающую из России, и, по неприятной иронии, они повторили российскую дезинформацию относительно лабораторий. Эту историю ввел в игру в Украине Виктор Медведчук, любимый украинец Путина, обученный в КГБ юрист, в 1970-х годах он попросил приговорить своего клиента Василия Стуса, поэта и диссидента, к ГУЛАГу в Сибири, так что люди знают, кто такой Виктор Медведчук, еще с 1970-х. И когда частная станция повторяет ложь, это потенциально является нарушением журналистской честности", - сказал Кент.

"Думаю, это не вопрос американской политики, который должен подниматься с правительством, о том, что делает частное средство информации", - добавил он, отвечая на вопрос, выразил ли Госдепартамент беспокойство по поводу этого напрямую власти Украины.

Кент также отметил важность того, чтобы независимые средства массовой информации в каждой стране получали объективную и точную информацию.

27 апреля в программе "Секретные материалы" на телеканале "1+1" говорилось о том, что в Украине якобы "секретно" работают биологические лаборатории США, которые могут быть причастны к разработке бактериологического оружия и вспышек болезней.

Перед этим на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" появилось обращение лидера этой политсилы Виктора Медведчука к президенту, а также к руководителям МЗ, Службы безопасности и главе правительства с требованием предоставить информацию о "работе в Украине 15 военных биолабораторий США".