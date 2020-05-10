Дело Стерненко может оказаться для Венедиктов первым и последним, - Рыбачук

10 мая, 2020, 18:54

У силовиков сейчас нет возможности и желания "закатать в асфальт" гражданское общество и оппозицию. Если же такое начнет происходить, в частности, в случае дела одессита Сергея Стерненко, то это приведет к нежелательным для власти последствиям, поскольку в его поддержку способны объединиться совершенно разнородные среды

Об этом экс-глава Секретариата президента Виктора Ющенко, соучредитель движения "Чесно" Олег Рыбачук заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 9 мая 2020 года вышла на Еспресо.TV.

"Нет такого ощущения, как при тех "космонавтах", которые были раньше, которые готовы были раздавить любого. Совсем нет. Да, иногда выскочит какой-нибудь спецназовец и потом его куда-то прячут, потому что он поломал камеру журналисту. Но нет ощущения у меня и я знаю, что нет такой возможности у силовиков, закатать нас в асфальт. Самое главное - чтобы что? Уже силовики научены не раз - как только они начинают выполнять команды каких-то самодуров, то с ними же потом происходит то, что происходит", - отметил он.

Исключением является, по словам Рыбачука, ситуация с новой генеральным прокурором Ириной Венедиктовой и делом Стерненко.

"Я увидел, что в девяти городах прошли предупредительные акции. Но в чем для власти опасность? Эти люди - а там очень разнообразная публика, там есть люди, которые несовместимы, и не нужно говорить, как раньше, "эти люди никогда не объединятся" - им не нужно как-то объединяться, они характерны тем, что у них голые нервы, они могут пойти с голыми руками на спецотряд "Беркута" и тот отступит. Потому что у этих людей есть эта вера и правда, и их реально не запугать", - считает он.

К тому же, добавил Рыбачук, многие из активных граждан случай со Стерненко сейчас "переносят на себя".

"И поэтому дело Стерненко для Венедиктовой может стать первым и последним. Она и зашла на эту должность не совсем кошерно. Уже было негативное восприятие ее. Потом все эти экс-адвокаты Януковича. Но это такое, потому что здесь, если будет попытка сделать то же самое, что и с людьми, которые якобы причастны к убийству Шеремета, а это знаковые вещи, такое нельзя будет протолкнуть", - подчеркнул политик.

"Мне совершенно ясно, что ни по Шеремету, ни по Стерненко у власти нет никаких шансов выиграть это и пытаться продать этот приговор как легитимный, а мало того, что основное, запугать других. Попытка это сделать приведет к обратной реакции", - подытожил Рыбачук .

Напомним, один из лидеров проукраинской среды Одессы, бывший глава тамошнего отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко во время третьей попытки покушения на него нанес смертельное ножевое ранение нападавшему. По его собственным словам и по версии адвокатов, действовал он в пределах необходимой самообороны.

Злоумышленников было двое. Другой убежал.

Они ждали Сергея возле дома, где он проживает в Одессе.

При этом привлечь Стерненко к уголовной ответственности по статье "умышленное убийство" постоянно требуют народные депутаты от фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". Раздаются подобные призывы и на российских пропагандистских каналах.

С точно такими же призывами выступает бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов.

В свою очередь Венедиктова не скрывает, что собирается объявить Стерненко подозрение. Вопрос заключается только в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов самообороны.

Кроме того, она, по данным журналистов-расследователей Дениса Казанского, принимала у себя вдову погибшего в стычке со Стерненко гражданина Ивана Кузнецова, которого тот считает специально нанятым киллером и называет стоимость "услуг" покойного - $1 тыс.

Теперь уже бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявлял, что она лично осуществляла давление на него и прокуроров в этом деле.

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