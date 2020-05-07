Арсен Жумадилов: На борьбу с коронавирусом потратили уже 1,5 млрд гривен

7 мая, 2020, 16:26

Арсен Жумадилов, генеральный директор государственного предприятия "Медицинские закупки Украины", старший преподаватель кафедры политологии Киево-Могилянской Академии

Ранее возглавлял Беляевскую районную государственную администрацию Одесской области, руководил отделом Уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа. Имеет два высших образования. Степень магистра государственного менеджмента и управления Лондонской школы экономики и степень магистра политологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Все университеты закончил с отличием.

В интервью для программы "Эспрессо: капитал" он рассказал о конфликте государственного предприятия Министерства здравоохранения Украины, о медицинской реформе и о расходах на борьбу с коронавирусной болезнью.

Ведущий - Андрей Яницкий, глава Центра журналистики Киевской школы экономики.

Господин Арсен, кто сегодня проводит медицинские закупки в Украине? Как это работает?

Работает по-разному, учитывая то, какой источник финансирования вы имеете в виду. Если мы говорим о средствах государственного бюджета, где главным распорядителем является Министерство здравоохранения Украины, то здесь есть определенные проблемы.

Если мы говорим о закупках в целом, то есть за публичные средства, бюджетные средства, то в частности на местных уровнях, региональном уровне такие закупки происходят больницами и структурными подразделениями по охране здоровья при органах местного самоуправления или территориальных органах государственной власти.

А о каких суммах идет речь? На местном уровне, на центральном уровне? Это миллионы, миллиарды, сотни миллионов?

Я так понимаю, что ваш вопрос о закупках, связанных с коронавирусом? То есть направленные на борьбу с распространением этой эпидемии.

В первую очередь.

Если мы говорим именно о таких закупках, то за последние два месяца ориентировочно было потрачено на это около 1,5 млрд гривен в целом. Если мы говорим вообще о тех деньгах, которые есть в системе, направляемых на закупки товаров медицинского назначения и за средства государственного бюджета, и за счет местных бюджетов, то в этом году эта цифра составит ориентировочно 30 млрд гривен.

Вы говорили, что есть какая-то проблема на государственном уровне при закупке медицинских средств и лекарств. В чем причина этой проблемы, этот конфликт?

Причина этого конфликта заключается в том, что, к сожалению, глава МЗ Степанов, как и предыдущий глава Емец, не работавшие некоторое время в действующей системе здравоохранения, несколько потеряли важный нюанс, который следует учитывать, а именно реформу, которая состоялась в 2014 -2015 годах, по закупкам лекарств. А что произошло тогда? Тогда стало понятно, что нельзя фокусировать в пределах одних и тех же стен компетенцию по формированию политики, определения того, что надо закупать, и одновременно с тем закупать, то есть определять того, у кого закупать. Объединение этих двух функций в пределах одних стен ведет к значительным потерям из-за нерационального использования средств. А если говорить прямым текстом - из-за коррупционных рисков.

Система была больна масштабной коррупциией, которую удалось в основном разоблачить именно потому, что было разделено, то есть был проведен анбандлинг, если так можно сказать.

Функции определения того, что можно закупать, с тем, у кого закупать. Действительно, если не один и тот же человек определяет и по первому, и по второму вопросу ответа, теряются значительные основания для коррупции. Вот то, что происходит сейчас, я надеюсь, что этот министр прислушивается к той волне, что есть в экспертной среде, в пациентском сообществе со стороны международных партнеров. Что нельзя это объединять. Была идея, как я понимаю, его собственная, контролировать, у кого мы закупаем. По моему мнению как главы независимого агентства, это недопустимо.

То есть судья и игрок на футбольном поле, если мы используем спортивную терминологию, должны быть разными людьми. Кто-то формирует правила и контролирует, а кто-то непосредственно играет. А вы пытались лично поговорить с господином министром? Возможно, просто встретиться, как два руководителя, и о чем-то договориться?

Последняя наша очная встреча состоялась именно тогда, когда глава министерства живо интересовался тем, кто выиграет в нашем тендере по костюмам биологической защиты собственно до окончания тендера. Это была наша последняя встреча. Она закончилась примерно таким образом, что я сказал, что, к сожалению, я не могу обнародовать информацию, которая не является публичной, до того, как отчет о заключенном договоре будет опубликован в системе Prozorro. На это глава Минздрава сказал: "я все понял, нам не о чем говорить". После этого у нас была короткая переписка в WhatsApp, и после того уже где-то две недели министр не отвечает мне на сообщение WhatsApp о текущей ситуации с закупками.

Вот вы упомянули об этих костюмах. Мы о них в эфире не говорили подробно сегодня. Речь идет о том, что вы провели закупку: закупили костюмы биологической защиты для украинских медиков, а министерство отменило эту закупку и провело свою, потратив больше на тот же товар?

Совершенно верно. Министерство не отменило - оно просто не согласовало. Оно и не согласовало и не отказало в согласовании. То есть мы сейчас в ситуации неопределенности. И мы, и производитель. Что произошло? Мы были готовы закупить 90000 костюмов по 245 гривен за единицу. Министерство со своей стороны после того, как они довели до нас поручение на эту закупку, после того, как мы опубликовали соответствующие изменения в годовой план и отчет о заключенном договоре, министерство определилось с дополнительной обязательным требованием по применению стандарта ДСТУ. Одного из стандартов. Учитывая то, что применение того стандарта не является обязательным согласно действующему законодательству, учитывая то, что мы закупаем исключительно по поручению Министерства здравоохранения Украины и действуем в пределах бюджетных отношений с ними, мы даже по желанию не могли бы добавить этот ДСТУ к нашей технической документации и тендерной документации.

На самом деле, целесообразность применения этого стандарта так же под большим вопросом, так как уже ряд эпидемиологов-инфекционистов высказались о том, что применение этого стандарта не является релевантным по отношению к данному товару. Но что произошло на самом деле? На самом деле мы провели конкурентную, успешную закупочную процедуру, и, к сожалению, наш договор с производителем так и не вступил в действие.

Возможно, это - просто конфликт вокруг одной закупки? А все остальные закупки проходят нормально?

Всех остальных тоже нет в действительности. Но я закончу по поводу костюмов. Дело в том, что Министерство определило, что нужно применить этот ДСТУ, и нашло соответствующие костюмы в Китае. И они подчеркивают, что мы должны закупать средства индивидуальной защиты прежде всего и в основном в Китае. Для понимания, такое средство индивидуальной защиты не является высокотехнологичным производством, это такая промышленность, которая дает значительное количество рабочих мест. Где мы можем говорить о скорой перенастройки производства местных компаний для того, чтобы они удовлетворили потребности страны в средствах индивидуальной защиты. Мы говорим о том, что эта эпидемия продлится еще неопределенное время.

Я еще бы добавил, господин Арсен, что слышал от министра экономики Петрашко, что при закупках мы как-то должны ориентироваться на местного производителя и даже ввести правила локализации производства. И здесь в то же время другой министр говорит о другом, что надо покупать что-то иностранное.

Совершенно верно. И это очень обидно. На самом деле такие заявления звучали и на уровне президента Зеленского, который говорил, что мы будем поддерживать малый и средний бизнес и пытаться их максимально загружать. Дело в том, что одновременно с этим, и это просто нонсенс этой ситуации, министр здравоохранения Украины заявляет, что государство готово производить аппараты искусственной вентиляции легких. Это - высокотехнологичное производство, которое не так легко наладить. Во-вторых, оно должно пройти испытания. Оно должно пройти сертификацию, а это определенное время, определенные сроки. Если мы говорим о стратегическом подходе к тому, каким образом мы боремся с эпидемией Covid, то наверное все же намного логичнее, учитывая возможности национальной экономики, было бы заказывать средства индивидуальной защиты у местного производителя, а высокотехнологичное оборудование - за рубежом.

Почему люди так негативно воспринимают изменения в медицинской сфере?

Во-первых, мы всегда боимся изменений, а, во-вторых, чтобы качественно оценить такую сложную реформу, как реформа системы здравоохранения, нужно быть глубоко в вопросе, для того чтобы давать качественную обратную связь. Это скорее о количественных, а не качественных исследованиях. Это должны быть фокус-группы со специалистами.

Проблемы с коммуникацией однозначно. Проблемы также и с частными интересами, если так можно сказать, тех людей, которые влияют на формирование общественного мнения. То есть мы должны признать все же, что наиболее жесткие оппоненты реформы вторички есть руководящий состав больниц. Они точно не хотят терять гарантированные деньги, которые приходили ежегодно врачам и руководящему составу этих больниц. И они максимально прилагают усилия для того, чтобы именно так воспринималась эта реформа пока. В то же время наша страна уже проходила нечто подобное при реформировании первички. Была похожая ситуация. Но потом, как всегда, в определенных изменениях, которые происходят в обществе, очень быстро появляются лидеры, очень быстро появляются те, кто показывает на своем собственном примере, как классно это может работать, и ситуация понемногу меняется.