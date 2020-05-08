Главой НСЗУ назначат одного из трех победителей зимнего конкурса, - нардеп Стефанишина

8 мая, 2020, 23:14

МЗ собирается назначить главой Национальной службы здоровья Украины одного из трех победителей конкурса, который состоялся зимой

Об этом заявил на заседании комитета Рады глава Минздрава Максим Степанов, сообщила в Facebook нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина.

"Главу НСЗУ Национальная служба здоровья Украины назначат после собеседования министра и трех кандидатов, выигравших конкурс еще зимой: Оксаны Мовчан, Натальи Рябцевой, Андрея Виленского уже на следующей неделе", - написала Стефанишина.

Нардеп также раскритиковала Степанова и министерство за отсутствие четкого плана дальнейших действий по медицинской реформе.

"Знаменитого аудита медреформы нам так не предоставили. Поэтому неясно, на основе чего МЗ собирается сворачивать медреформу. Сам Министр пока путается в цифрах и не может ответить прямо на вопрос. Поэтому наш комитет заслушал министра и отправил дальше учить матчасть. На следующий комитет пригласим еще и Минфин, чтобы МЗ могло гарантировать, что они не заберут денег у больниц, которые получили значительное повышение бюджета в этом году благодаря медреформе. И объяснят вместе с экспертами из минфина, как дофинансируют медицинскую отрасль. Может, все-таки найдется наконец дополнительное финансирование. Относительно программы действий правительства, то там даже не о чем говорить. Тоже отправили на доработку ", - написала Стефанишина.

Напомним, ранее Степанов заявил, что до 1 июня в Украине изменят принципы финансирования больниц.

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