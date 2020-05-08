Трамп о причинах пандемии коронавируса: кто оказался глупым

8 мая, 2020, 13:58

Президент США Дональд Трамп заявил, что пандемия коронавируса началась из-за чьей некомпетентности или "ужасной ошибки"

Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме, когда его попросили прокомментировать утверждение, что COVID-19 начал распространяться из лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань.

"Там что-то случилось. Это была или чья-то ужасная ошибка, или некомпетентность. Кто-то оказался глупым. Они не сделали работу так, как надо", - отметил Трамп.

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3 мая государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует "огромное" количество доказательств того, что источником коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

После чего китайская официальная англоязычная газета Global Times опубликовала редакционную статью , в которой заявила, что Помпео не имеет никаких доказательств происхождения вируса из лаборатории в Ухане и "блефует".