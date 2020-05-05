В Китае назвали "блефом" и "ложью" заявления Помпео о происхождении коронавируса из лаборатории в Ухане
Об этом сообщает Радио Свобода .
На телевидении заявили, что американские политики начали "сбрасывать вину на Китай" и "подавлять Китай в то время, когда их собственные противоэпидемические мероприятия являются сплошным беспорядком".
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Китайская официальная англоязычная газета Global Times опубликовала редакционную статью, в которой заявила, что Помпео не имеет никаких доказательств происхождения вируса из лаборатории в Ухане и "блефует".
Издание обвинило администрацию президента США Дональда Трампа в "беспрецедентной пропагандистской войне и попытках" помешать глобальным усилиям в борьбе с пандемией COVID-19 ".
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3 мая государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует "огромное" количество доказательств того, что источником коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.
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