Китай выступил против международного расследования по коронавирусу

30 апреля, 2020, 10:35

Китай решительно выступает против международного расследования, направленного на обвинение республики в распространении пандемии коронавируса

Об этом заявил заместитель главы МИД КНР Юэ Юйчэн в интервью NBC .

"Мы не против нормального общения и взаимной работы ученых. Мы выступаем против произвольных расследований, основанных на презумпции вины Китая. Мы решительно против этого", - сказал Юэ Юйчэн.

По его словам, любые заявления, требующие от Китая возмещения ущерба от пандемии, являются "бессмысленными" и представляют собой "политический фарс".

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"Не существует международного закона, который поддерживал бы обвинения страны в том, что она просто первой сообщила о болезни", - подчеркнул замминистра.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о нескольких возможных вариантах ответственности Китая за распространение пандемии коронавируса. Он сообщил, в США продолжается серьезное расследование поведения китайских властей во время первой вспышки эпидемии коронавируса в городе Ухань.