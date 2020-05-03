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Espreso.tvМирГоссекретарь США заявил об огромном количестве доказательств о том, что COVID-19 происходит из лаборатории в Ухане

Госсекретарь США заявил об огромном количестве доказательств о том, что COVID-19 происходит из лаборатории в Ухане


фото: thegatewaypundit.com
В Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из вирусологической лаборатории в китайском городе Ухань

С таким заявлением в интервью американскому телеканалу ABC News выступил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, бывший глава Центрального разведывательного управления Майкл Помпео, передает Еспресо.TV.

"Существуют значительные свидетельства того, что этот вирус вышел из той же лаборатории в Ухане", - сказал он.

"Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, - добавил глава внешнеполитического ведомства США. - Теперь это может видеть весь мир".

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