Госсекретарь США заявил об огромном количестве доказательств о том, что COVID-19 происходит из лаборатории в Ухане

3 мая, 2020, 17:59

В Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из вирусологической лаборатории в китайском городе Ухань

С таким заявлением в интервью американскому телеканалу ABC News выступил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, бывший глава Центрального разведывательного управления Майкл Помпео, передает Еспресо.TV.

"Существуют значительные свидетельства того, что этот вирус вышел из той же лаборатории в Ухане", - сказал он.

"Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, - добавил глава внешнеполитического ведомства США. - Теперь это может видеть весь мир".

Перед этим газета The Daily Telegraph (Сидней, Австралия), опираясь на последние совместные данные разведывательных ведомств Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании, сообщила о непосредственной причастности власти КНР к сокрытию и уничтожению данных относительно вспышки эпидемии Covid-19 .

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