В Совете Европы отреагировали на попытки властей уволить Сытника
Об этом говорится в письме президента ГРЕКО Мартина Мчелы на имя члена Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Михаила Буроменского.
"Наше внимание привлек законопроект №3113, который зарегистрирован в Верховной Раде и который предусматривает изменения в законодательство о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), в частности по поводу оснований увольнения директора бюро", - говорится в письме.
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В Совете Европы напомнили, что для них крайне важна операционная независимость НАБУ.
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"В частности, как указано в недавнем отчете о выполнении рекомендаций, ГРЕКО акцентирует необходимость защитить НАБУ от ненадлежащего влияния или давления, чтобы обеспечить его операционную независимость, при этом полностью выполнив требования рекомендаций ГРЕКО", - отметил президент организации.
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"Буду благодарен, если вы доведете это письмо до сведения компетентных органов власти, чтобы убедиться, что при разработке и принятии законодательства, органы власти Украины полностью соблюдают требования ГРЕКО о независимости НАБУ", - резюмировал Мартин Мрчела.
Скриншот письма:
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