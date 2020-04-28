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Espreso.tvОбществоКомитет Рады рекомендует принять закон, который позволит монобольшинсьву уволить Сытника из НАБУ

Комитет Рады рекомендует принять закон, который позволит монобольшинсьву уволить Сытника из НАБУ


фото: 24tv
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел законопроект о "повышении эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах"

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Комитет рекомендует Верховной Раде законопроект № 3133 по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - говорится в решении нардепов.

Во время заседания комитета было отклонено 13 альтернативных законопроектов.

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"20 голосов "за". Заключение принято. Решение принято. Я думаю, что ко второму чтению его доработаем... 11 марта этого года комитетом принято решение - предложение включить в повестку дня сессии данный законопроект", - заявил глава правоохранительного комитета Денис Монастырский.

В проекте закона говорится об изменениях в закон "О национальном антикоррупционном бюро" в части оснований для увольнения руководителя органа.

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"Абзац восьмой части четвертой статьи 6 закона (о НАБУ, - ред.) предлагается дополнить положением, согласно которому одним из оснований увольнения директора НАБУ является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией" , - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, проектом предлагается дополнить статью 13 закона "О НАБУ" положением, согласно которому ограничения, предусмотренные настоящей статьей, применяются не только к тем, кто претендует на назначение на должность в Национальном антикоррупционном бюро Украины, но и на работников НАБУ.

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