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Espreso.tvОбществоВ изменениях к закону о НАБУ прописана возможность увольнения Радой Сытника, - пояснительная записка

В изменениях к закону о НАБУ прописана возможность увольнения Радой Сытника, - пояснительная записка

Нардепы фракции "Слуга народа" подали законопроект изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро, которым расширяют возможность увольнения директора органа

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Там отмечается, что если суд вынес решение об административном правонарушении директора НАБУ, связанном с коррупцией, парламент может рассмотреть его увольнение.

"В случае вступления в законную силу решения суда о привлечении директора НАБУ к административной ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией, директор НАБУ может быть освобожден от должности решением Верховной Рады Украины", - говорится в записке.

Инициаторами законопроекта являются нардепы "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Качура.

  • Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что планируется замена директора НАБУ Артема Сытника.
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