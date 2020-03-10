В изменениях к закону о НАБУ прописана возможность увольнения Радой Сытника, - пояснительная записка
10 марта, 2020, 20:16
Нардепы фракции "Слуга народа" подали законопроект изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро, которым расширяют возможность увольнения директора органа
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Там отмечается, что если суд вынес решение об административном правонарушении директора НАБУ, связанном с коррупцией, парламент может рассмотреть его увольнение.
"В случае вступления в законную силу решения суда о привлечении директора НАБУ к административной ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией, директор НАБУ может быть освобожден от должности решением Верховной Рады Украины", - говорится в записке.
Инициаторами законопроекта являются нардепы "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Качура.
- Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что планируется замена директора НАБУ Артема Сытника.
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