В изменениях к закону о НАБУ прописана возможность увольнения Радой Сытника, - пояснительная записка

10 марта, 2020, 20:16

Нардепы фракции "Слуга народа" подали законопроект изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро, которым расширяют возможность увольнения директора органа

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Там отмечается, что если суд вынес решение об административном правонарушении директора НАБУ, связанном с коррупцией, парламент может рассмотреть его увольнение.

"В случае вступления в законную силу решения суда о привлечении директора НАБУ к административной ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией, директор НАБУ может быть освобожден от должности решением Верховной Рады Украины", - говорится в записке.

Инициаторами законопроекта являются нардепы "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Качура.