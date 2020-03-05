"Нет юридического механизма как это сделать быстро": Корниенко о возможной замене главы НАБУ
5 марта, 2020, 17:17
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, планируется ли замена директора НАБУ Артема Сытника
Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.
"Сейчас нет юридического механизма как это сделать быстро. Надо идти путем аудита или вносить изменения в закон. Сейчас рассматриваются, прорабатываются все варианты", - заявил Корниенко.
Также Корниенко ответил на вопрос об эффективности Сытника на своей должности.
"Вчера были вопросы со стороны депутатов по его эффективности, по его отчету. Я думаю, что есть сбор подписей по постановлению о недоверии, юридически неграмотному, но оно имеет право на существование. Будем смотреть", - добавил Корниенко.
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