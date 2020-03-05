"Нет юридического механизма как это сделать быстро": Корниенко о возможной замене главы НАБУ

5 марта, 2020, 17:17

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, планируется ли замена директора НАБУ Артема Сытника

Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Сейчас нет юридического механизма как это сделать быстро. Надо идти путем аудита или вносить изменения в закон. Сейчас рассматриваются, прорабатываются все варианты", - заявил Корниенко.

Также Корниенко ответил на вопрос об эффективности Сытника на своей должности.

"Вчера были вопросы со стороны депутатов по его эффективности, по его отчету. Я думаю, что есть сбор подписей по постановлению о недоверии, юридически неграмотному, но оно имеет право на существование. Будем смотреть", - добавил Корниенко.