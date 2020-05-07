 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ комитете Рады назвали финальное количество поправок к "антиколомойскому" законопроекту

В комитете Рады назвали финальное количество поправок к "антиколомойскому" законопроекту


фото: goloszmin
Ко второму чтению законопроекта о банках внесена 241 правка

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Facebook

"241. Это финальное количество правок в закон о банках", - написал он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 мая, 2020 четверг

больше новостей

7 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать