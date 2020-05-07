В комитете Рады назвали финальное количество поправок к "антиколомойскому" законопроекту
7 мая, 2020, 18:22
Ко второму чтению законопроекта о банках внесена 241 правка
Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Facebook
"241. Это финальное количество правок в закон о банках", - написал он.
- Напомним, 21 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении .
- Рассмотрение законопроекта ко второму чтению завершили 27 апреля.
- Стало известно, когда Рада возьмется за рассмотрение "антиколомойского" закона .
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