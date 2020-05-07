В комитете Рады назвали финальное количество поправок к "антиколомойскому" законопроекту

7 мая, 2020, 18:22

Ко второму чтению законопроекта о банках внесена 241 правка

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Facebook

"241. Это финальное количество правок в закон о банках", - написал он.