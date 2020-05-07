 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтало известно, когда Рада возьмется за рассмотрение "антиколомойского" закона

Стало известно, когда Рада возьмется за рассмотрение "антиколомойского" закона


фото: rada.gov.ua
Следующее внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться 13 мая

Информацию об этом изданием УП и DT.UA подтвердили информированные источники в парламенте.

По данным DT.UA, депутаты планируют рассмотреть во втором чтении проект "антиколомойского" закона.

Всего в повестку дня планируют включить 26 вопросов.

Еще в понедельник, 4 мая, ни одна парламентская фракция не подала свои правки ко второму чтению банковского законопроекта. Из внефракционных это сделал один депутат. На тот момент таблица проекта закона содержала около 230 поправок, которые можно принять за один день.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 мая, 2020 четверг

больше новостей

7 мая, 2020 четверг

6 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать