Стало известно, когда Рада возьмется за рассмотрение "антиколомойского" закона

7 мая, 2020, 16:25

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться 13 мая

Информацию об этом изданием УП и DT.UA подтвердили информированные источники в парламенте.

По данным DT.UA, депутаты планируют рассмотреть во втором чтении проект "антиколомойского" закона.

Всего в повестку дня планируют включить 26 вопросов.

Еще в понедельник, 4 мая, ни одна парламентская фракция не подала свои правки ко второму чтению банковского законопроекта. Из внефракционных это сделал один депутат. На тот момент таблица проекта закона содержала около 230 поправок, которые можно принять за один день.

Напомним, 21 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении .

Рассмотрение законопроекта ко второму чтению завершили 27 апреля.