Через 4 часа ты имеешь результат - украинский медик о тестировании на COVID-19 в Италии

7 мая, 2020, 16:18

Украинский медик Глеб Битюков, который помогал итальянским врачам в борьбе с COVID-19, рассказал, что сделать тест на коронавирус в Италии не вызывает проблем и через 4 часа можно иметь готовый результат

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV.

Медик отметил, что в Украине очень медленно делают тесты на коронавирус.

"Некоторые пациенты сообщают о том, что в других областях они ждут результат 9 дней. Поэтому это очень медленный результат, я бы сказал", - отметил Битюков.

Медик привел пример своего пребывания в Италии и отметил, что сделать тест на COVID-19 там не вызывает проблем.

"Если пациент прибывает утром и делает (тест на коронавирус - ред.) в первой половине дня, то через 4 часа ты имеешь результат. Лаборатория находится прямо в подвале больницы. Я был в этой лаборатории. Достаточно мощная, качественно оборудованная. Поэтому сделать тест не вызывает проблем. Опять же, это влияет на поведение медицинского персонала и на маршрут пациента внутри больницы ", - сообщил Битюков.

Медик отметил, что когда пациент попадает в больницу в Италии, первое, что делают, то определяют он инфицирован или не инфицирован коронавирусом.

"Если инфицирован, то одна модель поведения, если не инфицирован, то другая модель поведения. Пациенты находятся в приемном отделении, но это другое приемное отделение не то, к которому привыкли мы, и ожидает результат этого теста. Если тест отрицательный, то соответственно его переводят в другую больницу, поскольку та больница, где были мы, чисто инфекционная больница. Или если мы говорим о больнице, где может быть выделено определенное количество мест для инфицированных пациентов, тогда инфицированного пациента переводят в эти места, это инфекционное отделение, а пациентов не инфицированных можно перевести в другое ", - сказал Битюков.

Он отметил, что в Украине нужно относиться к каждому пациенту как к инфицированному, а украинские лаборатории перегружены и не успевают делать тесты.

"В нашей же ситуации, если надо ждать неделю, то ты не можешь лежать неделю и ожидать результата. С тобой вынуждены медработники проводить все необходимые процедуры. Соответственно, у нас нужно относиться к каждому пациенту как к инфицированному пациенту. Такая работа лабораторий, когда перегружены, они физически не успевают сделать эти тесты. Это очень медленно ", - отметил Битюков.

Напомним, утром субботы, 4 апреля 2020 года, два десятка специалистов МВД и МЗ отправились с гуманитарной миссией в Италию , которая сейчас больше всего в Евросоюзе страдает от пандемии коронавируса.

20 апреля украинским медицинским работникам, отправили в Италию перенимать опыт по борьбе с коронавирусом, еще на неделю продлили командировку.

23 апреля 20 украинских медиков-добровольцев вернулись из Италии , где помогали бороться с коронавирусом в течение трех недель.

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