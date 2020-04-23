Украинские врачи-волонтеры вернулись из Италии на родину

23 апреля, 2020, 16:25

20 украинских медиков-добровольцев вернулись из Италии, где помогали бороться с коронавирусом в течение трех недель

Украинских медиков встречал в аэропорту "Жуляны" корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.

Он сообщил, что медики готовятся к двухнедельной обсервации в одном из санаториев под Киевом.

Врачи работали в Италии двумя бригадами по 10 человек в двух городах с наибольшим количеством случаев заражения.

Общение с итальянскими коллегами происходило в основном на английском и латыни.

Все медики прошли тесты на коронавирус, и они показали отрицательный результат. Однако они будут находиться на обсервации и делиться с коллегами-соотечественниками опытом в борьбе с коронавирусом с помощью видеоконференции.

Напомним, 4 апреля 2020 года, два десятка специалистов МВД и Минздрава отправились с гуманитарной миссией в Италию, которая сейчас больше всего в Евросоюзе страдает от пандемии коронавируса

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