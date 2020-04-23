Украинские врачи-волонтеры вернулись из Италии на родину
Украинских медиков встречал в аэропорту "Жуляны" корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.
Он сообщил, что медики готовятся к двухнедельной обсервации в одном из санаториев под Киевом.
Врачи работали в Италии двумя бригадами по 10 человек в двух городах с наибольшим количеством случаев заражения.
Общение с итальянскими коллегами происходило в основном на английском и латыни.
Все медики прошли тесты на коронавирус, и они показали отрицательный результат. Однако они будут находиться на обсервации и делиться с коллегами-соотечественниками опытом в борьбе с коронавирусом с помощью видеоконференции.
Напомним, 4 апреля 2020 года, два десятка специалистов МВД и Минздрава отправились с гуманитарной миссией в Италию, которая сейчас больше всего в Евросоюзе страдает от пандемии коронавируса
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР