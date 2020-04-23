 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинские врачи-волонтеры вернулись из Италии на родину

Украинские врачи-волонтеры вернулись из Италии на родину


фото: reuters
20 украинских медиков-добровольцев вернулись из Италии, где помогали бороться с коронавирусом в течение трех недель

Украинских медиков встречал в аэропорту "Жуляны" корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.

Он сообщил, что медики готовятся к двухнедельной обсервации в одном из санаториев под Киевом.

Врачи работали в Италии двумя бригадами по 10 человек в двух городах с наибольшим количеством случаев заражения.

Общение с итальянскими коллегами происходило в основном на английском и латыни.

Все медики прошли тесты на коронавирус, и они показали отрицательный результат. Однако они будут находиться на обсервации и делиться с коллегами-соотечественниками опытом в борьбе с коронавирусом с помощью видеоконференции.

Напомним, 4 апреля 2020 года, два десятка специалистов МВД и Минздрава отправились с гуманитарной миссией в Италию, которая сейчас больше всего в Евросоюзе страдает от пандемии коронавируса

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

23 апреля, 2020 четверг

22 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать