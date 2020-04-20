Украинским медикам продлили срок командировки в Италии

20 апреля, 2020, 11:55

Украинским медицинским работникам, которых отправили в Италию перенимать опыт борьбы с коронавирусом, еще на неделю продлили командировку

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Еспресо.TV.

"Командировка должна была длиться две недели, но было обращение итальянской стороны о продлении еще на неделю, то есть до 25 апреля пребывание наших медицинских работников в Италии. Возвращаются они 25 апреля", - рассказал он.

Руководитель Минздрава отметил, что командировку продлили только после согласования с украинскими медиками.