Украинским медикам продлили срок командировки в Италии
20 апреля, 2020, 11:55
Украинским медицинским работникам, которых отправили в Италию перенимать опыт борьбы с коронавирусом, еще на неделю продлили командировку
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Еспресо.TV.
"Командировка должна была длиться две недели, но было обращение итальянской стороны о продлении еще на неделю, то есть до 25 апреля пребывание наших медицинских работников в Италии. Возвращаются они 25 апреля", - рассказал он.
Руководитель Минздрава отметил, что командировку продлили только после согласования с украинскими медиками.
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